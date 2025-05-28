Экс-защитник Ловрен назвал лучших игроков в истории «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен ответил на вопрос о лучших игроках в истории клуба.

© Спорт день за днем

«Это сложнее, чем выбрать лучшего сейчас. В матче легенд играли несколько людей, которое претендуют на это. Назову Аршавина и Кержакова», – приводит слова Ловрена Metaratings.

За клуб с берегов Невы он выступал с 2020 по 2022 года. За это время хорват выходил на поле в футболке «Зенита» в 63 матчах (во всех турнирах). Забил три гола и отдал три результативные передачи.

После 30 туров чемпионата России петербургский «Зенит» расположился на второй строчке турнирной таблицы, завоевав серебряные награды. В Кубке России команда Сергея Семака вылетела на стадии финала «Пути РПЛ».