Галактионов: «Локомотив» находился в очень тяжелом положении

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов признал, что в определённый момент железнодорожники находились в крайне тяжёлом положении. Правда, специалист не уточнил, когда именно это было. Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка.

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