Экс-футболист «Химок» высказался о ситуации с клубом

Бывший футболист «Химок», а ныне игрок волгоградского «Ротора» Илья Кухарчук выразил сожаление в связи с отказом подмосковного клуба в лицензии для участия в РПЛ и надеется на его скорое возвращение в элитный дивизион российского футбола.

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«С грустью отреагировал на все это. Что и говорить, новость печальная. По неспортивному принципу. К сожалению, такое бывает в нашем футболе. Тем не менее я надеюсь на скорейшее возвращение «Химок» в элиту российского футбола», — заявил Кухарчук в интервью Матч ТВ.

Он также отметил, что пока не успел связаться с кем-либо из игроков «Химок» по поводу сложившейся ситуации.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России. Однако клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования оставил это решение без изменений, и «Химки» не сыграют в РПЛ в следующем сезоне.