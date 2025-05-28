Как попасть в финал Лиги чемпионов AI-решение от LOOKY и “Чемпионата”

В преддверии финала футбольной Лиги чемпионов команда российской социальной сети LOOKY и ведущий спортивный сайт “Чемпионат” (входит в медиахолдинг Rambler&Co) предложили болельщикам перевоплотиться в игроков топовых клубов Европы. С помощью специально разработанного AI-сервиса любой желающий может “выйти на поле” в форме участников плей-офф: “ПСЖ”, “Интера”, “Барселоны”, “Реала”, “Ливерпуля” и других. Для создания образа достаточно загрузить селфи и указать параметры своей фигуры – технология сама подгонит форму.

© Пресс-служба Looky

Миллионы поклонников футбола по всей планете ждут развязки главного клубного турнира Европы. 31 мая на стадионе Allianz Arena в Мюнхене встретятся французский “Пари Сен-Жермен” и итальянский “Интернационале”, чьи игроки не только победили в национальных чемпионатах сезона 23/24, но и (порой, сенсационно) обошли других участников Лиги чемпионов.

Впрочем, возможность побывать в роли Усмана Дембеле или Лаутаро Мартинеса – есть у всех желающих. Перед финалом Лиги разработчики российской социальной сети LOOKY и сайт “Чемпионат.com” запустили в Telegram “футбольного” AI-бота @league_of_looks_bot. Сервис на базе искусственного интеллекта позволяет примерить форму одного из семи европейских футбольных грандов, которые играли в стадии плей-офф:

“Арсенал”

“Бавария”

“Барселона”

“Интер”

“Ливерпуль”

“ПСЖ”

“Реал”

© Пресс-служба Looky

Для обучения AI-модели, созданной специалистами LOOKY, использовались актуальные “домашние” (основные) комплекты клубной формы. При этом удалось качественно перенести даже самые мелкие детали символики и других элементов. Особенность технологии еще и в том, что она не просто обрабатывает фото, но и сохраняет индивидуальные пропорции фигуры.

Зайдя в бот, пользователь выбирает форму клуба и указывает свой пол – для генерации доступны и мужские, и женские образы.

© Пресс-служба Looky

В сервис нужно загрузить селфи и выбрать один из режимов настроек фигуры. Базовый создает генерации по телосложению: от худощавого до полного. В расширенном – можно также указать тип фигуры и рост, чтобы точнее “подогнать” форму.

© Пресс-служба Looky

Созданным образом можно поделиться с друзьями или разместить изображение в соцсетях. В сутки одному пользователю доступно семь генераций – по числу представленных команд.

Артем Коновалов, креативный директор LOOKY

За идеей для этого проекта нам даже ходить далеко не пришлось – достаточно было случайно заглянуть на ближайшую футбольную площадку, где играли маленькие пацаны в футболках с фамилиями Роналду и Месси на спинах. Весь мировой футбол, мне кажется, движим, во многом, вот этой детской мечтой – когда ты выходишь на поле в форме любимого клуба, за который болеешь, сколько себя помнишь. За который, возможно, болел твой отец или даже дед. И мы попытались реализовать эту мечту с помощью ИИ – дать всем болельщикам возможность взглянуть на себя в образе своих героев.

Дмитрий Швыков, руководитель отдела SMM “Чемпионата”