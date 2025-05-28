Тимощук рассказал, кого считает лучшим полузащитником РПЛ

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что считает футболиста сине-бело-голубых Вендела лучшим полузащитником Российской Премьер-Лиги. Тимощук отметил, что бразильца просто невозможно остановить.

© Чемпионат.com

«В «Зените» достаточно крепко играл весь коллектив (на протяжении сезона. — Прим. «Чемпионата»). Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно. Вендел для меня стоит особняком как игрок, как исполнитель», — приводит слова Тимощука ТАСС.

В завершившемся сезоне Вендел принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».