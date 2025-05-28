Мостовой рассказал, как спас карьеру Макелеле

Александр Мостовой: «Макелеле оказался в «Сельте» благодаря Мостовому. Помнил его по «Нанту» – Страсбур» с Мостовым их тогда остановил. В девяточку плюнул им»
Александр Мостовой рассказал, как посоветовал «Сельте» подписать Клода Макелеле.
«Со мной не то что советовались [по трансферам], просто спрашивали. Например, Клод Макелеле благодаря кому оказался [в «Сельте»]? Благодаря Мостовому. Спросили – во Франции есть такой игрок, Клод Макелеле. А он в «Марселе» был и не играл, у него были проблемы с тренером. Я говорю: «Конечно! Вы что?» Я помню, когда он играл против меня в «Нанте», когда он стал чемпионом. Кстати, кто их тогда остановил? Это был «Страсбур» с Мостовым. В девяточку плюнул им. Потому, конечно», – сказал бывший игрок «Сельты».