Экс-капитан «Зенита» объяснил невозможность работы в России

Бывший полузащитник и капитан петербургского «Зенита» португалец Мигель Данни объяснил невозможность работы в России. Его слова приводит РИА Новости.

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Футболист заявил, что не может уехать из Португалии из-за болезни дочери.

«А если говорить про желание? Не знаю, сейчас очень трудно. На меня сейчас многое давит», — подчеркнул Данни.

Данни выступал за сине-бело-голубых с лета 2008 года до лета 2017-го. Он провел за команду 256 матчей, в которых забил 68 мячей. Вместе с «Зенитом» спортсмен трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему не сможет приехать из Чехии в Россию. Специалист заявил, что в Чехии царит такая атмосфера, что эта поездка может кого-то обидеть.