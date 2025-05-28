Главный тренер «Ахмата» Ташуев подал в отставку после поражения от «Урала»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после поражения от «Урала» в первом стыковом матче объявил, что уходит из грозненской команды.

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Первый стыковой матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне состоялся в среду в Екатеринбурге и завершился волевой победой «Урала» со счетом 2:1.

— Два разных тайма. Первый начали играть правильно, оказывали давление. Играли по стратегии двух матчей, но после перерыва потеряли концентрацию, стали допускать ошибки. Выход на второй тайм надломил нас. Сказывается нехватка Гандри, во второй части чемпионата потеряли ключевых игроков — Гандри и Уткина. Впереди второй матч. Я взял команду на 16‑м месте, сумел поднять ее, качественно провели весну, но результат такой.

Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть. Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решен