Полиция в Польше использовала водометы против фанатов футбольных клубов «Челси» и «Бетис» — те устроили погромы во Вроцлаве. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Отмечается, что погром болельщиков затрагивает все больше территорий города, а на улицах то и дело вспыхивают драки. Согласно местным СМИ, на предстоящий финал Лиги конференций приехало более 70 тысяч болельщиков. При этом стадион, на котором пройдет игра, вмещает в себя только 42 тысячи человек.

На данный момент полиция задержала уже 28 человек задержаны. Точной информации о пострадавших в результате погромов пока нет.

Ранее фанаты «Челси» и «Бетиса» устроили массовую драку в центре Вроцлава.