«Челси» одержал волевую победу над «Бетисом» в финале Лиги конференций

Завершился финал Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались испанский «Бетис» и английский «Челси». Команды играли на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). «Челси» одержал победу со счётом 4:1.

На девятой минуте полузащитник «Бетиса» Эз Абде открыл счёт. Ответный мяч «Челси» на 65-й минуте забил хавбек Энцо Фернандес. На 71-й минуте нападающий Николас Джексон вывел «синих» вперёд. На 83-й минуте отличился форвард Джейдон Санчо. Окончательный результат в игре на 90+1-й минуте полузащитник Мойсес Кайседо — 4:1.