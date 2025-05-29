«Краснодар» может подписать Заболотного

«Краснодар» может подписать Антона Заболотного вместо Николая Комличенко.

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По информации «РБ Спорт», клуб ожидает окончательный ответа от форварда «Ростова» Комличенко по трансферу. В случае отказа клуб переключится на вариант с Антоном Заболотным, выступающим за «Химки».

Чемпионы России сделали предложение Комличенко, но тот склоняется к варианту с «Локомотивом». Уточняется, что окончательное решение форвард примет сегодня. Интерес к игроку также проявлял «Спартак».

33-летний Заболотный отыграл сезон в «Химках», на его счету 6 голов и 5 результативных передач в 29 матчах Мир РПЛ.