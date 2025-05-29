Названы 10 самых дорогих футбольных клубов Европы

Агентство Football Benchmark Group опубликовало рейтинг клубов с наибольшей рыночной стоимостью в Европе. Лидером списка стал мадридский «Реал», цена которого составляет € 6,3 млрд.

© Чемпионат.com

На втором месте — «Манчестер Сити» (€ 5,2 млрд), замыкает тройку «Манчестер Юнайтед» (€ 5,1 млрд).

Топ-10 самых ценных клубов Европы: