В Англии отказались от капитана «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян не перейдет в «Лидс», сообщает «Чемпионат».

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По информации источника, британский клуб отказался от идеи приобрести 25-летнего капитана «быков», несмотря на интерес зимой.

«Лидс» не направлял и не планирует направлять предложение по игроку летом, несмотря на конкретный интерес к игроку в зимнее окно», — заявил источник.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».