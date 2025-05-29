Экс-игрок «Краснодара»: Смолов еще мог бы принести пользу команде

Покинувшие футбольный клуб «Краснодар» после завоевания чемпионства нападающий Федор Смолов и защитник Юрий Газинский были важны для команды, несмотря на то, что являются возрастными игроками. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист черно-зеленых Максим Деменко.

«Эти футболисты для атмосферы в коллективе были бы важны. Помню и по своей карьере значимость возрастных игроков, в какой-то момент я сам таким стал. Но если говорить о клубных делах, возможно, играла роль финансовая сторона. Я считаю, что футболисты, которые провели в команде много лет, еще могли бы принести пользу. Но решать здесь руководителям», — констатировал Деменко.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».