Защитник «Боавишты» может вернуться в РПЛ

Защитник "Боавишты" Виталий Лысцов сообщил, что готов рассмотреть вариант возвращения в российский чемпионат.

"Контракт с "Боавиштой" закончился. Сейчас вернулся домой, отдыхаю в отпуске. Рассматриваю варианты продолжения карьеры как в России, так и Европе. Надеюсь, что-нибудь хорошее подвернётся (смеётся)", - сказал Лысцов "Чемпионату".

Лысцов перешел в "Боавишту" в зимнее трансферное окно, подписав с клубом контракт на полгода. Защитник успел провести за команду восемь матчей, в которых забил один гол. По итогам сезона "Боавишта" заняла последнее место и покинула высший дивизион Португалии.

В России Лысцов уже выступал за "Локомотив", "Крылья Советов", "Ахмат" и "Химки".