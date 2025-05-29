Тренер «Пари НН» рассказал о ситуации с лицензированием

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о ситуации с лицензированием в Российской Премьер-Лиге. Ранее появилась информация, что «Пари НН» может остаться в РПЛ даже в случае поражения в переходных матчах, так как подмосковные «Химки» не получили лицензию РФС-1. В первом переходном матче «Пари НН» на выезде обыграл «Сочи» со счётом 2:1.

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