Выяснилось, сколько «Спартак» предлагает за аргентинского защитника

«Спартак» предлагает 10 млн долларов за защитника Гастона Мартирену.

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Об этом сообщает TyC Sports.

В текущем чемпионате Аргентины 25-летний защитник провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Этой зимой Мартиреной интересовался «Зенит», но не смог завершить трансфер. Летом 2024-го уругваец не договорился о переходе в «Краснодар».

Отмечается, что игрок не считает Россию приоритетным вариантом продолжения карьеры.

«Расинг» владеет только 70% прав на Мартирену. Еще 30% – у «Ливерпуля Монтевидео», за который он выступал ранее.