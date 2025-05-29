Рэшфорд готов на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Маркус Рэшфорд готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барсу».

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По данным Diario Sport, принадлежащий «Манчестер Юнайтед» игрок готов скорректировать годовую зарплату, чтобы облегчить регистрацию в «Барсе», учитывая сложную ситуацию с финансовым фэйр-плей. Фактически, клуб в настоящее время не может зарегистрировать его, хотя это может быть возможно в ближайшие недели.

Идея заключается в том, чтобы «Юнайтед» также взял на себя небольшую часть зарплаты англичанина. Ключевое значение будет иметь позиция футболиста, который очень хочет присоединиться к каталонскому клубу.

Часть окружения Рэшфорда считает, что в интересах игрока покинуть Англию. Желание Маркуса стать игроком «Барсы» настолько велико, что он готов приехать без каких-либо гарантий. Сейчас рассматривается вариант аренды с возможностью выкупа.