Стало известно, сколько «Црвена Звезда» предлагала за Тикнизяна

«Црвена Звезда» предложила за Наира Тикнизяна 1,3 млн евро и бонусы.

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил предложение по трансферу защитника на 2 млн евро.

По информации «РБ Спорт», к 1,3 млн сербы были готовы прописать 0,7 млн бонусом в случае достижений в Лиге чемпионов. «Локо» же хотел бы получить гарантированные 2 млн евро.

У Тикнизяна остался год контракта с железнодорожниками, зимой игрок может вести переговоры с другими клубами, а с лета 2026 года станет свободным агентом.

Вместе с тем вероятность сделки с «Црвеной Звездой», несмотря на текущие недоговоренности, все равно оценивается как высокая.