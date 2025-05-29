Объявлена символическая сборная сезона РПЛ

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал символическую сборную Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025.

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Так, наибольшее представительство в команде сезона у «Краснодара» — четыре игрока. По два футболиста в этой команде из «Рубина» и «Зенита», по одному — из ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива».

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Нино («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»).

Полузащитники: Алексей Батраков («Локомотив»), Александр Черников («Краснодар»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак»).