Вагнер Лав назвал футбольную столицу России

Вагнер Лав считает Москву футбольной столицей России.

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Бразильский нападающий играл за ЦСКА с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. За армейцев он провел 259 матчей и забил 124 гола.

«Футбольная столица России? Конечно, Москва. Какая первая команда, которая выиграла еврокубок? Откуда эта команда?

Есть вопросы, которые просто не подлежат дискуссии. История уже у нас на глазах. Петербург идет потом», – сказал бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав.