«Химки» прекратят существование.

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Ранее стало известно, что подмосковный клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ в следующем сезоне из-за невыполнения финансовых требований. В клубе имелись задолженности перед футболистами и персоналом. Также появлялась информация, что подмосковный клуб обанкротился.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Химки» прекращают существование. Сегодня молодежной команде клуба сообщили, что это была их последняя тренировка.

Футбольный клуб "Химки" может быть признан банкротом

Завтра игрокам молодежки нужно будет подписать документы о расторжении контрактов по соглашению сторон без выплаты долгов.