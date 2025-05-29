Матч сборных России и Уругвая под угрозой срыва

По информации нескольких источников Sport24, знакомых с ситуацией, проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая находится под угрозой срыва.

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Уругвайская команда рассматривает ноябрьскую выездную серию игр в Южной Корее, а не в России, что ставит под угрозу встречу с россиянами. Главной причиной названы сложности с организацией второго матча на территории РФ, поскольку потенциальные соперники уругвайцев, как сообщается, опасаются приезжать в страну из-за проблем с безопасностью и атак украинских беспилотников.

Президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо ранее в беседе со Sport24 подтверждал, что окончательное решение еще не принято. Он заявлял, что они пока не договорились с Россией о матче, и у них есть выбор: возможность сыграть в России или Корее. Алонсо пояснял, что из двух локаций они могут выбрать только одну и провести там две встречи, и все будет зависеть от финансовых предложений сторон.

Один из источников заключил, что в случае отказа Уругвая от поездки в Россию, РФС рассмотрит возможность организации матча с другими сборными. Среди потенциальных соперников возможны Аргентина, Индонезия или одна из топовых команд африканского континента.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров. После этого команда Валерия Картина проводила только товарищеские матчи.