Кононов отреагировал на слухи о возможной отставке из «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов отреагировал на слухи о своей возможной отставке с тренерского мостика автозаводцев.

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— Вас не раздражали слухи о возможной смене то спортивного директора, то главного тренера весной? Привыкли к такому?

— Нет на это времени. Я давно к этому привык. Не обращаю внимания, — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Автозаводцы заняли итоговое второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, что позволило им избежать переходных матчей.