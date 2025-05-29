Агент Дивеева оценил возможность перехода игрока в европейский клуб

Агент Дивеева: Переход Игоря в европейский клуб вполне возможен
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с корреспондентом «Спорт день за днем» Андреем ПЧЕЛИНЦЕВЫМ высказался о возможном переходе своего клиента в европейский клуб.
— Возможен ли отъезд Дивеева в Европу этим летом?
— У Игоря действующий договор с ЦСКА. Всегда бывают предложения, от которых тяжело отказаться. Если такое предложение появится, то переход в европейский клуб вполне возможен.
— Дивееву 25 лет, насколько большие амбиции поиграть в другом чемпионате?
— В планах у него, скажем так, это есть.
— На сегодняшний день интерес из Европы присутствует?
— Да.
25-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. За это время он провел 183 матча в составе армейцев, отметившись 17 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2028 года.