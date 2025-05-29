КДК оштрафовал «Краснодар»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать «Краснодар» за появление зрителей на поле после матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0).

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«В соответствии с частью 1 статьи 89 и пунктом 5 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за массовое появление на футбольном поле посторонних лиц – оштрафовать ФК «Краснодар» г. Краснодар на 50 000 рублей», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

По итогам этого матча «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом страны. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.