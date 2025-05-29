Стало известно будущее топ-менеджмента и тренерского штаба «Зенита»

Семак остается тренером «Зенита»: «Принято решение о сохранении топ-менеджмента и тренерского штаба. Задача на предстоящий 100-й сезон – золотые медали»
Сергей Семак сохранил пост тренера «Зенита».
«29 мая 2025 года в «Лахта Центре» состоялось заседание Совета директоров футбольного клуба «Зенит» с участием главного тренера основного состава Сергея Богдановича Семака. По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды. Стратегия Клуба остается неизменной. Поставлена задача на предстоящий 100-ый сезон: золотые медали в Чемпионате РПЛ», – говорится в сообщении «Зенита».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Александр Медведев покинет пост председателя правления «Зенита». Медведев и клуб опровергли информацию.