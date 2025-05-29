«Химки» просят сотрудников писать заявление об увольнении, работники отказываются. Игроки начали разрывать контракты с клубом («РБ Спорт»)
«Химки» просят работников писать заявление об увольнении по собственному желанию.
По информации «РБ Спорт», сотрудники подмосковного клуба отказываются и требуют выплаты зарплат. Завтра, 30 мая, состоится собрание, на котором руководство будет стараться договориться с работниками.
Отмечается, что часть игроков уже начала разрывать контракты с «Химками».
Также, с большой долей вероятности, 31-го числа не состоится матч «Химки-2» – «Металлург» Липецк. Футболистам объявили, что тренировки за день до игры не будет.
Руководство «Арены Химки» предложило стадион в аренду футбольному клубу «Родина» из Мелбет Первой лиги с целью сохранить рабочие места для части сотрудников арены.