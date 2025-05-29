Мостовой не считает Мусаева лучшим тренером сезона в РПЛ

Александр Мостовой не считает Мурада Мусаева лучшим тренером сезона в Мир РПЛ.

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– Не люблю поднимать тренерскую тему, но лучший для меня Николич.

– Почему не Мусаев?

– Играют футболисты, у них [«Краснодара»] остался прежний состав. Как я всегда говорил, Мусаев никогда не играл в футбол, – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/25, набрав 67 очков в Мир РПЛ.