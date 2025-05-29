Роналду назвали нацпроектом

Директор саудовского «Аль-Насра» Фернандо Йерро заявил, что присутствие Роналду в Саудовской Аравии — это национальный проект. Его слова передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

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«Присутствие здесь Роналду — это национальный проект. У него огромное влияние в истории футбола, Криштиану помог лиге вырасти. Мы общаемся о новом контракте, надеемся, он останется», — сказал Йерро.

Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. За «Аль-Наср» он выступает с 2023 года, в завершившемся сезоне он стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счет 25 забитых мячей.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

Однако 11 мая издание Marca сообщило, что «Аль‑Наср» приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.