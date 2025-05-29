Полузащитнику «Барселоны» не нравятся «Реал» и «Эспаньол»

Хавбек «Барсы» Марк Касадо заявил, что ему не нравятся «Реал» и «Эспаньол».

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– Я хотел спросить вас, считаете ли вы себя антимадридцем, но не буду. В день финала Кубка Испании я посмотрел видео, на котором видно, как вы очень громко насвистываете гимн «Реала»...

– Якобы. Утверждаю, что такого не было, – сказал смеясь Марк Касадо.

Он также ответил на вопрос о своем отношении к «Реалу» и «Эспаньолу».

«Нельзя говорить, что я категорически против них, иначе нас будут ругать. Но это не те команды, которые мне нравятся», – заявил полузащитник «Барселоны».