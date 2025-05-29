В «Аль-Насре» решили, кто может стать заменой для Роналду

Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас стал главной трансферной целью «Аль-Насра» на грядущее лето. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, саудовский клуб активировал интерес к колумбийскому футболисту после того, как 40-летний нападающий команды Криштиану Роналду намекнул на возможный уход из клуба в соцсетях. Подчёркивается, что «Ливерпуль» знает об интересе «Аль-Насра» к Диасу и хочет продлить с ним контракт.

Ранее СМИ сообщали, что саудовский клуб может объявить об уходе Роналду сегодня, 29 мая.

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.