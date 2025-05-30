Карпин дебютирует в роли тренера «Динамо» матчем с 2Drots

Валерий Карпин дебютирует на посту главного тренера «Динамо» в матче с 2Drots.

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«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги в рамках Media х Pro Cup 2025 26 июня на «ВТБ Арене».

По информации телеграм-канала «Первый спорт», данный матч станет первым для «Динамо» при новом главном тренере в межсезонье.

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Официальное объявление о назначении Карпина ожидается после матчей сборной России с Нигерией и Беларусью. После выхода из отпуска 17 июня «Динамо» начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера.