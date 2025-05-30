«Манчестер Сити» близок к подписанию полузащитника из Лиги 1 за €40 млн

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки согласился на переход в «Манчестер Сити». Французский футболист уже провёл беседу с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

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По информации источника, «Манчестер Сити» является главным претендентом на покупку 21-летнего хавбека. Подчёркивается, что английский клуб может приобрести Шерки за € 40 млн. «Горожане» хотят завершить сделку до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

В минувшем сезоне Шерки принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.