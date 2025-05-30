«Милан» объявил о возвращении Аллегри на пост главного тренера

Итальянский «Милан» объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Ранее СМИ сообщали, что «россонери» предложили контракт, рассчитанный на два года. Зарплата специалиста может составить € 5 млн за сезон, также предусмотрены бонусные выплаты.

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«Клуб тепло приветствует и желает всего наилучшего Массимилиано и его сотрудникам», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Аллегри занимал должность главного тренера «россонери» с 2010 по 2014 год. Под его руководством «Милан» становился чемпионом Италии в сезоне-2010/2011, а также выигрывал Суперкубок Италии. Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Ювентус» (2021-2024 годы).