Защитник «Краснодара»: у нас есть все, чтобы выиграть РПЛ снова

Футболист «Краснодара» Сергей Петров считает: чёрно-зелёные обладают всем необходимым, чтобы вновь выиграть Российскую Премьер-Лигу. 34-летний Петров провёл 30 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу в прошлом сезоне.

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— Как «Краснодару» удержаться на вершине?

— Сейчас пока хочется просто ещё немного порадоваться чемпионству, попраздновать. Уверен, у нас есть всё для того, чтобы победить снова, но пока не хочется об этом думать и говорить, — приводит слова Петрова «Известия».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».