Французский журналист: у Сафонова нет шансов сыграть в финале ЛЧ за "ПСЖ". Если только Доннарумма травмируется
Французский журналист MadeInFOOT Дориана Бонзома в комментарии Rusfootball.info высказался о шансах Матвея Сафонова выйти на поле в финале Лиги чемпионов.
- Если Доннарумма не получит травму в ближайшее время, то у Сафонова нет шансов выйти в стартовом составе на финал Лиги чемпионов. Джанлуиджи Доннарумма улучшил свою игру за последние месяцы и продемонстрировал впечатляющую игру в матчах против "Ливерпуля", "Астон Виллы" и "Арсенала". Поэтому вполне логично, что он выйдет в стартовом составе на финал Лиги чемпионов.