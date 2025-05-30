«Сочи» уволил главного тренера перед ответным стыковым матчем

Роберт Морено отправлен в отставку.

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По информации источника, главный тренер "Сочи" Роберт Морено отправлен в отставку.

Напомним, "барсы" завершили минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, однако попали в стыковые матчи из-за проблем новороссийского "Черноморца" с получением лицензии РПЛ. В первом переходном поединке сочинцы уступили на своем поле "Пари НН" со счетом 1:2. Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде завтра, 31 мая.

Морено возглавлял российскую команду с 15 декабря 2023 года.