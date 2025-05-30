Медведев прокомментировал желание Глушенкова уйти из «Зенита»

Максим Глушенков не собирается уходить из «Зенита», сообщил Александр Медведев.

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Ранее появилась информация, что 25-летний полузащитник некомфортно чувствует себя в составе петербуржцев и готов вернуться в «Локомотив» или «Крылья Советов».

«Глушенков хочет уйти из «Зенита»? Это злонамеренные провокационные слухи», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В прошедшем сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 2 передачи в 20 матчах Мир РПЛ.