Футболиста российского клуба на 10 лет дисквалифицировали из-за ставок

Полузащитника казанского «Сокола» Александр Циберкина дисквалифицировали от любой футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Спортсмен был признан виновным в нарушении статей 18 и 21 регламента РФС, которые устанавливают запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх, а также запрещают оказывать прямое или косвенное воздействие с целью манипулирования результатом матча.

«Применить к футболисту Циберкину санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок 10 лет», — говорится в заявлении РФС.

В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы вынес приговор по делу о сговоре бывших игроков юниорской сборной России по гандболу с букмекерами. Спортсменам грозило до пяти лет лишения свободы. Суд учел положительные характеристики и чистосердечное раскаяние подсудимых. Подсудимым назначили штрафы в размере от 300 до 350 тысяч рублей.