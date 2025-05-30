Президент махачкалинского «Динамо» назвал главную цель клуба

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос об основных целях клуба на ближайшие несколько лет. Он отметил важность расширения фанатской базы и наличие воспитанников в команде.

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«Нашей целью можно назвать заполненные трибуны и большую группу воспитанников в составе. У нас уже есть молодые игроки, которые через три года вполне могут неплохо себя показывать на уровне РПЛ. Другой вопрос, получится ли у нас их подготовить должным образом. Но если нашим тренерам это удастся, тогда эта молодежь в перспективе сможет играть лучше, чем наш текущий состав. Вот этого бы хотелось», – цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 «Динамо» Мх заняло второе место в Первой лиге и впервые в своей истории вышло в Российскую Премьер-Лигу.

По итогам прошедшего сезона РПЛ махачкалинцы финишировали на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков после 30 матчей.

Ранее Гаджиев в интервью Sport24 заявил, что в махачкалинском «Динамо» были бы рады видеть нападающего Федора Смолова, если клуб удовлетворит требования футболиста по контракту. 35-летний форвард по окончании сезона покинул «Краснодар».