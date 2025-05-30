Стало известно, на каком стадионе будет играть "Торпедо" в РПЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Олег Кононов рассказал, на каком стадионе будет играть команда в РПЛ.

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"В следующем сезоне как основной стадион "Торпедо" будет заявлена "Арена Химки". А весной 2026 года мы надеемся сыграть уже на своем новом стадионе", - приводит слова Кононова "СЭ".

По итогам завершившегося сезона московское "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и обеспечило для себя место в Российской Премьер-Лиге на сезон-2025/2026. Напомним, что из РПЛ по итогам сезона вылетел "Оренбург" и воронежский "Факел".

В прошлом сезоне на "Арене Химки" выступал подмосковный клуб "Химки", который не получил лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ и вылетел из лиги. Сообщалось, что в ближайшее время клуб может прекратить существование.