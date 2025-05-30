Защитник «Ливерпуля» перешел в «Реал»

Трент Александер-Арнолд перешел в «Реал» из «Ливерпуля».

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26-летний защитник подписал контракт с «Реалом» на 6 сезонов – до 30 июня 2031 года.

Трент покинул «Ливерпуль», воспитанником которого он является, в статусе свободного агента. Однако «красные» объявили, что получат компенсацию за игру футболиста на клубном ЧМ в составе «сливочных».

В июне Александер-Арнолд дебютирует за «Реал» на турнире, который пройдет в США.

Трент провел за «Ливерпуль» 354 матча, забил 23 гола и выиграл 8 трофеев, включая два титула в АПЛ и победу в Лиге чемпионов.