Отец Глушенкова отреагировал на слухи о желании игрока уйти из «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков не испытывает проблем в клубе. Об этом в интервью Sport24 заявил его отец Александр Глушенков.

По его словам, в ближайшее время 25-летний игрок вернется из отпуска.

«Я вас прошу, не собирайте мох с болот. Уже надоело это читать. Максим сейчас в отпуске, скоро поедет в сборную», — заявил Глушенков-старший.

В прошедшем сезоне Глушенков отыграл 20 матчей за «Зенит», в который перешел летом 2024 года из московского «Локомотива», и забил девять мячей. В 2025 году он отличился всего один раз. В первой части сезона он пропустил несколько матчей из-за травм.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».