Пономарев: Черчесов мог бы заменить Карпина в сборной России

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о вероятном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо».

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— У меня отрицательное мнение по этому вопросу. Он ярый спартаковец, а «Динамо» и «Спартак» не очень хорошо относятся к друг другу. И советское время то же самое было. Ближе всегда были ЦСКА и «Динамо». А «Спартак» и «Локомотив» обособленно стояли как-то. С точки зрения этики, Гусев принял команду, 3 игры выиграл, 1 матч проиграл. Мне кажется, можно было ему доверить команду на следующий сезон, — считает Владимир Пономарев.

— Как думаете, в будущем Карпин может отказаться от сборной в пользу «Динамо»?

— Наверное, может, потому что в сборной уже неинтересно работать. С кем играть? Некем комплектовать команду, потому что одни иностранцы играют в топ-командах. Мы опять изуродовали себе все.

— Кто бы мог заменить Карпина в сборной России?

— Какая разница, кто заменит? С папуасами играть?

— Мог бы Черчесов заменить Карпина на посту главного тренера сборной?

— Да, согласен, запросто. Стаса я очень хорошо знаю. Требовательный, знающий тренер. Возьмется ли он за это безобразное дело, я не знаю.