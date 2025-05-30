«Арсенал» продолжает переговоры по футболисту «Лейпцига»

«Арсенал» продолжает работу над трансфером Беньямина Шешко.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сейчас внимание клуба сосредоточено на сделке по трансферу нападающего «Лейпцига». При этом Виктор Дьокереш по-прежнему занимает высокое место в списке кандидатов.

Несколько дней назад в Лондоне уже состоялась встреча Марселя Шефера и Андреа Берты, переговоры касательно Шешко продолжаются.

По-прежнему неясно, сможет ли «Арсенал» позволить себе полностью выплатить отступные в размере более 80 млн евро. В настоящее время ведутся обсуждения возможной структуры оплаты.

В Бундеслиге-2024/25 Шешко забил 13 голов в 33 играх – больше всех в клубе.