«Реал» был готов заплатить 40 млн евро за Трента в январе. «Ливерпуль» отказал, и игрок был сосредоточен на борьбе за титул в АПЛ
«Реал» был готов купить Трента Александер-Арнолда за 40 млн евро в январе.
Об этом сообщает The Athletic. «Ливерпуль» не стал рассматривать такой вариант, а сам игрок сосредоточился на борьбе за титул в Премьер-лиге.
Сегодня мадридский клуб объявил о подписании контракта с 26-летним защитником на 6 лет.
Трент перешел в «Реал» в статусе свободного агента, но мадридцы выплатят «Ливерпулю» около 10 млн евро за участие защитника в клубном ЧМ, а также покроют его зарплату за июнь и июль.