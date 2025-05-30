«Ливерпуль» предложил «Байеру» более 130 млн евро за Виртца

«Ливерпуль» предложил «Байеру» около 133 млн евро за Флориана Виртца.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что мерсисайдцы сделали первое официальное предложение «Байеру» по полузащитнику.

По данным Bild, «Ливерпуль» предложил фиксированную сумму в размере 100 млн фунтов, что эквивалентно примерно 117 млн евро.

К ней будут добавлены бонусные выплаты – от 10 до 12 млн фунтов. Таким образом, общая сумма достигает 130-133 млн евро.

Как утверждается, «Байер» требует 150 млн евро. Однако «Ливерпуль» пытается ограничить сумму – до 135 млн евро.

Поскольку разница сравнительно невелика, быстрое соглашение, скорее всего, будет достигнуто.