Стал известен футболист, который отыграл все 30 матчей РПЛ без замен
Защитник "Химок" Александр Филин стал единственным игроком, который провел на поле все 30 матчей.
Защитник подмосковных "Химок" Александр Филин провел на поле все 30 матчей РПЛ без замен и стал единственным полевым футболистом, которому покорилось данное достижение в сезоне-2024/2025.
Всего Александр Филин провел на поле в рамках Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 2963 минуты и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 900 тысяч евро. Ранее футболист выступал за бельгийский "Эйпен", "Тамбов", "Пари НН" и "Уфу".
Напомним, что подмосковный клуб не смог получить лицензию РФС и не примет участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.