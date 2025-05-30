ЦСКА предсказали легкую победу в финале Кубка России

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейский клуб станет обладателем Кубка России 2025 года.

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По его мнению, в решающей игре турнира армейцы смогут сломить сопротивление «Ростова».

«Ростовчане готовятся к кубковому финалу, но это бесполезно — армейцы их в два счета расчехвостят, и на этом дело закончится. Оборона у «Ростова» плохая, армейцы без проблем выиграют трофей», — заявил Пономарев.

Встреча состоится 1 июня на стадионе «Лужники». Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Ростов» по итогам сезона-2024/25 завершил сезон на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА выиграл бронзовые награды.

Чемпионом России стал «Краснодар». В заключительном матче турнира «Краснодар» обыграл на своем поле московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0. Джон Кордоба забил мяч в начале второго тайма. Никита Кривцов отличился за десять минут до конца матча. На последней минуте матча Эдуард Сперцян реализовал пенальти.